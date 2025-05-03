Bloomberg: Израиль может в ближайшие дни расширить военную операцию в Газе

Власти Израиля готовятся расширить военную операцию в секторе Газа, что может произойти в ближайшие дни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами Тель-Авива.
«Израиль готовится к расширению военной операции в Газе, возможно, в ближайшие дни… начнет призывать десятки тысяч военных запаса», — говорится в публикации.
По данным источника агентства, соответствующее решение приняли после заседания кабинета безопасности страны 2 мая.
Ранее в ХАМАС подтвердили, что запросили пятилетнее перемирие в секторе Газа. Палестинское движение сообщило, что готово заключить с Израилем соглашение о прекращении огня в секторе Газа.