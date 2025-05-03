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Bloomberg: Израиль может в ближайшие дни расширить военную операцию в Газе

По данным источника агентства, соответствующее решение приняли после заседания кабинета безопасности страны 2 мая.

Источник: Аргументы и факты

Власти Израиля готовятся расширить военную операцию в секторе Газа, что может произойти в ближайшие дни. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами Тель-Авива.

«Израиль готовится к расширению военной операции в Газе, возможно, в ближайшие дни… начнет призывать десятки тысяч военных запаса», — говорится в публикации.

По данным источника агентства, соответствующее решение приняли после заседания кабинета безопасности страны 2 мая.

Ранее в ХАМАС подтвердили, что запросили пятилетнее перемирие в секторе Газа. Палестинское движение сообщило, что готово заключить с Израилем соглашение о прекращении огня в секторе Газа.