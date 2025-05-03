Над Сикстинской капеллой в Ватикане поставили трубу перед выборами нового папы

«В последнем акте, самом волнующем, взоры всего мира переместятся с дымовой трубы на центральную лоджию собора Святого Петра, откуда появится кардинал-камерленго, чтобы произнести: Annuntio vobis, gaudium magnum (“Объявляю вам великую радость: у нас есть папа”)», — указано в статье.