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Ближневосточное турне: Трамп хочет представить стратегию США в Саудовской Аравии

Дональд Трамп планирует провести важную встречу с лидерами стран Персидского залива в Саудовской Аравии в середине мая, сообщает Axios со ссылкой на источники. Саммит, организованный по инициативе наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, может состояться 14 мая.

Источник: Life.ru

Ожидается, что на встрече Трамп представит своё видение стратегии США на Ближнем Востоке и обозначит приоритеты своей администрации в регионе. К участию приглашены главы государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман.

Пока не ясно, будут ли приглашены лидеры других стран, но такая возможность не исключается. Эта встреча станет частью более широкого турне Трампа по Ближнему Востоку, запланированного на 13−16 мая, в ходе которого он также посетит Катар и ОАЭ.

Аналитики отмечают, что эта поездка станет важным шагом в укреплении связей США с ключевыми союзниками в регионе в условиях сохраняющейся напряженности и нестабильности. Одной из ключевых тем обсуждения может стать иранская ядерная программа и усилия по противодействию терроризму.

Ранее профессор Гленн Дизен выразил мнение, что ситуация на Украине превращается в «войну Дональда Трампа». Такое заявление было сделано в ответ на информацию от Пентагона о заключении контракта на техническое обслуживание самолётов F-16 для Украины. Дизен отметил, что пока неясно, отказался ли Трамп от своих планов по урегулированию конфликта или это лишь временное решение.