Ближневосточное турне: Трамп хочет представить стратегию США в Саудовской Аравии

Ранее профессор Гленн Дизен выразил мнение, что ситуация на Украине превращается в «войну Дональда Трампа». Такое заявление было сделано в ответ на информацию от Пентагона о заключении контракта на техническое обслуживание самолётов F-16 для Украины. Дизен отметил, что пока неясно, отказался ли Трамп от своих планов по урегулированию конфликта или это лишь временное решение.