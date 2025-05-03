Ближневосточное турне: Трамп хочет представить стратегию США в Саудовской Аравии

Ожидается, что на встрече Трамп представит своё видение стратегии США на Ближнем Востоке и обозначит приоритеты своей администрации в регионе. К участию приглашены главы государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман.
Пока не ясно, будут ли приглашены лидеры других стран, но такая возможность не исключается. Эта встреча станет частью более широкого турне Трампа по Ближнему Востоку, запланированного на 13−16 мая, в ходе которого он также посетит Катар и ОАЭ.
Аналитики отмечают, что эта поездка станет важным шагом в укреплении связей США с ключевыми союзниками в регионе в условиях сохраняющейся напряженности и нестабильности. Одной из ключевых тем обсуждения может стать иранская ядерная программа и усилия по противодействию терроризму.
Ранее профессор Гленн Дизен выразил мнение, что ситуация на Украине превращается в «войну Дональда Трампа». Такое заявление было сделано в ответ на информацию от Пентагона о заключении контракта на техническое обслуживание самолётов F-16 для Украины. Дизен отметил, что пока неясно, отказался ли Трамп от своих планов по урегулированию конфликта или это лишь временное решение.