Newsweek: Европа создает истребитель из-за неуверенности в поставках F-35 из США

В декабре 2022 года Япония, Италия и Великобритания договорились о совместной разработке истребителя нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации (Global Combat Air Program). Этот самолет должен заменить устаревшие модели и стать одним из самых передовых. Штаб организации будет располагаться в Великобритании, возглавит ее представитель Японии, а производство возглавит Италия. Начало работы запланировано на март 2025 года.