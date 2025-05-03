Миллиардер Баффетт раскритиковал торговую политику Трампа

Один из богатейших людей планеты, глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт раскритиковал торговую политику президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал CNBC.
Миллиардер подчеркнул, что торговля не должна быть оружием.
«Чем более будет процветать остальной мир, тем более будем процветать и мы», — сказал он, говоря о введенных Трампом пошлинах.
Баффет добавил, что протекционистская политика может негативным образом сказаться на экономике США в долгосрочной перспективе.
Напомним, Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий.
Позже глава Штатов заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин в отношении некоторых стран.
Ранее сообщалось, что в результате введения США новых пошлин на импорт автомобилей в размере 25% ожидается, что в текущем году их глобальное производство сократится на 2%.
В начале мая экс-глава Минфина США Джанет Йеллен также раскритиковала пошлины на импорт из КНР.