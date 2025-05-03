Newsweek: В ЕС появился стимул для создания нового поколения своих истребителей

Неуверенность в поставках американских самолетов пятого поколения F-35 вынуждает страны Европы активнее заниматься собственными программами по разработке истребителя шестого поколения. Об этом написал журнал Newsweek.
«Сомнения относительно передовых американских истребителей F-35 …вызывают все больший интерес к зарождающимся европейским программам создания истребителей шестого поколения», — отмечает издание.
В статье подчеркнули, что теперь у европейских стран-членов НАТО появился «большой стимул» вовлекаться в программы шестого поколения истребителей.
Также журнал указал, что создание собственного истребителя шестого поколения позволит Европе «дистанцироваться от прихотей Вашингтона».
Как писал сайт KP.RU, при этом 30 марта газета Times сообщила, что Британия планирует закупить у производителей США группу боевых самолетов F-35, несмотря на потенциальную возможность их блокировки со стороны Вашингтона при некоторых условиях.
В ноябре прошлого года в Китае на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 российский истребитель Су-57Э стал главной звездой и главной сенсацией. Истребитель 5-го поколения уже безо всякой натяжки можно назвать фронтовиком, — у него большой и реальный опыт боевого применения в ходе спецоперации. Боевой самолет вел воздушные бои и операции в хорошо защищенном натовскими системами ПВО воздушном пространстве противника.