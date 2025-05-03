Newsweek: В ЕС появился стимул для создания нового поколения своих истребителей

В ноябре прошлого года в Китае на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 российский истребитель Су-57Э стал главной звездой и главной сенсацией. Истребитель 5-го поколения уже безо всякой натяжки можно назвать фронтовиком, — у него большой и реальный опыт боевого применения в ходе спецоперации. Боевой самолет вел воздушные бои и операции в хорошо защищенном натовскими системами ПВО воздушном пространстве противника.