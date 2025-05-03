Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Уолтца

Как подчеркивается, взгляды Рубио и Уолтца не совпадали с позицией других приближенных к Трампу из числа сторонников движения MAGA (Make America Great Again). При этом, как пишет агентство, Рубио может долго совмещать посты главы Госдепартамента и временного советника по нацбезопасности, так как поиски постоянной замены Уолтца еще продолжаются.