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«Россия усмирит эту бешеную собаку»: На Западе раскрыли новый план Зеленского по СВО

Владимир Зеленский стремится превратить специальную военную операцию в полномасштабную войну с Россией. Такое мнение высказал американский аналитик Скотт Риттер в соцсетях X. Он прокомментировал слова украинского лидера о стремлении ускорить разработку баллистических ракет для Украины.

Источник: Life.ru

«Скорость, с которой Украина стремится перейти от специальной военной операции к состоянию войны с Россией, ошеломляет», — написал Риттер.

По его словам, Киев отказывается от шанса сохранить своеё государство. Он движется к будущему, в котором Украины не окажется.

«Чем скорее Россия усмирит эту бешеную собаку, тем лучше», — добавил эксперт.

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский отказался от прямых переговоров с Москвой. Глава киевского режима также отверг предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии в честь празднования Дня Победы.