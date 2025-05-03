«Россия усмирит эту бешеную собаку»: На Западе раскрыли новый план Зеленского по СВО

Владимир Зеленский стремится превратить специальную военную операцию в полномасштабную войну с Россией. Такое мнение высказал американский аналитик Скотт Риттер в соцсетях X. Он прокомментировал слова украинского лидера о стремлении ускорить разработку баллистических ракет для Украины.