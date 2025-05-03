«Скорость, с которой Украина стремится перейти от специальной военной операции к состоянию войны с Россией, ошеломляет», — написал Риттер.
По его словам, Киев отказывается от шанса сохранить своеё государство. Он движется к будущему, в котором Украины не окажется.
«Чем скорее Россия усмирит эту бешеную собаку, тем лучше», — добавил эксперт.
Стоит напомнить, что Владимир Зеленский отказался от прямых переговоров с Москвой. Глава киевского режима также отверг предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии в честь празднования Дня Победы.