Шведский министр призвал лишать ВНЖ участников автопробега на 9 Мая

«Это выводит меня из себя. Присоединение к экстремистским движениям — пример обстоятельства, которое может быть охвачено новым требованием к человеку для получения вида на жительство. Мы не обязаны оказывать гостеприимство людям, которые угрожают нашему общественному порядку или безопасности», — написал он.
Ранее критика мероприятий в честь Дня Победы прозвучала от украинского посла в Австрии Василия Химинца. На личной странице в соцсети он заявил, что концерт «Песнь Победы» в Вене, который проводился у монумента воину-освободителю, является военной пропагандой и идёт вразрез с демократическими принципами, а также назвал торжество «недостойным и позорным».