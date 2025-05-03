Глава Минфина Сербии Мали: Президент Александр Вучич выписан из больницы

Президент Сербии Александр Вучич выписан из больницы. Об этом сообщил глава Минфина республики Синиша Мали.
«Он покинул ВМА где-то после 17.00. Я слышал его, говорит, что чувствует себя лучше», — заявил министр в эфире Радио и телевидения Сербии.
По его словам, врачи рекомендовали Вучичу покой. Мали добавил, что при улучшении состояния сербский лидер, как и обещал, приедет в Москву на 9 Мая.
Как писал сайт KP.RU, 3 мая стало известно, что у Вучича, недавно отменившего все свои запланированные встречи из-за резко ухудшившегося состояния здоровья, произошел внезапный скачок артериального давления. По словам врача Военно-медицинской академии (ВМА) Белграда Драгана Динчича, состояние президента Сербии сейчас стабильное и удовлетворительное. В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию.
Напомним, в субботу стало известно, что во время пребывания во Флориде Александр Вучич неожиданно заболел и решил вернуться домой, отменив все свои запланированные встречи в США.