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Министр финансов Сербии Мали: Вучич вышел из больницы, ему стало лучше

Доктор Драган Динчич из ВМА ранее отмечал, что состояние здоровья сербского лидера стабильное и удовлетворительное.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич, прервавший поездку в США из-за недомогания, был отпущен из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде и сказал, что его самочувствие улучшилось. Об этом сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали.

Доктор Драган Динчич из ВМА ранее уточнил, что состояние здоровья сербского лидера является стабильным.

«Он покинул ВМА примерно после 17.00 (18.00 по московскому времени). Я беседовал с ним по телефону, он сказал, что чувствует себя лучше», — заявил Мали в эфире Радио и телевидения Сербии.

Ранее врач назвал причиной недомогания Александра Вучича в США резкое повышение давления. По словам медика, у сербского лидера проблемы с давлением отмечаются последние 10 лет.