В Раде призвали убрать из конституции Украины положение о стремлении в НАТО

Положение о стремлении Украины в НАТО следует убрать из конституции страны, заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб.
«У нас внесли в конституцию НАТО без проведения референдума. Никто не спрашивал людей», — сказала она в эфире на YouTube.
По словам депутата, Украине нужно стремиться в Евросоюз. Она также отметила, что вместо НАТО может быть и другой альянс.
Ранее газета New York Times сообщила, что Дональд Трамп выступает против членства Киева в НАТО.
Кроме того, в интервью изданию Time Трамп заявил, что главная причина начала конфликта — желание Украины вступить в Североатлантический альянс.