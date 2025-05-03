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В Раде призвали убрать из конституции Украины положение о стремлении в НАТО

Депутат Рады Гриб заявила, что Украине нужно стремиться в ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Положение о стремлении Украины в НАТО следует убрать из конституции страны, заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб.

«У нас внесли в конституцию НАТО без проведения референдума. Никто не спрашивал людей», — сказала она в эфире на YouTube.

По словам депутата, Украине нужно стремиться в Евросоюз. Она также отметила, что вместо НАТО может быть и другой альянс.

Ранее газета New York Times сообщила, что Дональд Трамп выступает против членства Киева в НАТО.

Кроме того, в интервью изданию Time Трамп заявил, что главная причина начала конфликта — желание Украины вступить в Североатлантический альянс.