Президента Сербии Вучича отпустили из больницы

Сербский президент Александр Вучич, который почувствовал недомогание во время визита в США и вернулся в Белград, где его госпитализировали, вышел из больницы, сообщил министр финансов страны Синиша Мали, передает Pink TV.
По словам главы Минфина, Вучич покинул Военно-медицинскую академию (ВМА) после 17:00 по местному времени (18:00 мск). Президент рассказал министру, что чувствует себя лучше, чем прежде.
«Я надеюсь на его скорейшее выздоровление, это происходит с ним не в первый раз, уже третий или четвертый», — отметил Мали.
Министр отметил, что встреча в США была важной, в том числе планировалось провести переговоры с президентом Дональдом Трампом, однако здоровье Вучича — это «приоритет», и решать вопросы относительно новых контактов с Вашингтоном будут позже.
Кроме того, Мали указал, что не знает, поедет ли Вучич в Москву на 9 Мая, как это было запланировано. Хотя в ЕС угрожали последствиями для тех европейских политиков, которые соберутся посетить Россию, Вучич говорил, что не будет менять свои планы.
55-летнему президенту Сербии стало плохо во время визита во Флориду. По данным Министерства внутренней безопасности США, самочувствие Вучича внезапно ухудшилось в послеобеденное время. Политик проконсультировался с врачами и решил поехать в Белград.
Врач-кардиолог Драган Динчич из ВМА сообщил, что в США президент «ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке», были выявлены проблемы с давлением, и американские врачи провели дополнительную терапию.
Динчич также отметил, что Вучич не в первый раз чувствует себя плохо из-за давления, проблемы наблюдаются в последние десять лет, на протяжении которых он является его лечащим врачом.