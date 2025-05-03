Президента Сербии Вучича отпустили из больницы

Кроме того, Мали указал, что не знает, поедет ли Вучич в Москву на 9 Мая, как это было запланировано. Хотя в ЕС угрожали последствиями для тех европейских политиков, которые соберутся посетить Россию, Вучич говорил, что не будет менять свои планы.