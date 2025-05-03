Миллиардер Баффет решил уйти с поста главы инвестхолдинга Berkshire Hathaway

Американский предприниматель, один из богатейших людей мира Уоррен Баффетт заявил о намерении покинуть пост генерального директора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway до конца текущего года.
Это стало известно после того, как бизнесмен раскритиковал политику президента США Дональда Трампа по введению импортных пошлин.
При этом на свое место 94-летний Баффетт порекомендовал вице-председателя холдинга Грега Абеля. Одновремменно миллиардер отдельно подчеркнул, что не намерен продавать свои акции компании.
Как писал сайт KP.RU, еще в марте Баффет заявил, комментируя торговую политику главы Белого дома, что действия Трампа нельзя назвать ничем иным как «актом войны». По его словам, у США уже был большой опыт с ними. Инвестор полагает, что пошлины — это своего рода теневой налог, который со временем превращается просто в бандитское требование платить за возможность поставлять свои товары на рынок. При этом миллиардер отметил, что несмотря на такие негативные оценки он по-прежнему видит огромный потенциал в экономике США и продолжит в нее инвестировать.