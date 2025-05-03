Миллиардер Баффет решил уйти с поста главы инвестхолдинга Berkshire Hathaway

Как писал сайт KP.RU, еще в марте Баффет заявил, комментируя торговую политику главы Белого дома, что действия Трампа нельзя назвать ничем иным как «актом войны». По его словам, у США уже был большой опыт с ними. Инвестор полагает, что пошлины — это своего рода теневой налог, который со временем превращается просто в бандитское требование платить за возможность поставлять свои товары на рынок. При этом миллиардер отметил, что несмотря на такие негативные оценки он по-прежнему видит огромный потенциал в экономике США и продолжит в нее инвестировать.