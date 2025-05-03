«Самочувствие улучшилось»: Вучича выписали из больницы в Белграде

Во время своей поездки в США президент успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Однако после ухудшения здоровья он был вынужден вернуться на родину. Врачи отметили, что Вучич на протяжении последних 10 лет страдает от проблем с давлением.