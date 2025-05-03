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«Самочувствие улучшилось»: Вучича выписали из больницы в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич, который был вынужден прервать свою поездку в США из-за недомогания, покинул Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде. Как сообщил министр финансов страны Синиша Мали, состояние главы государства стабилизировалось, и он чувствует себя значительно лучше.

Источник: Life.ru

«Он вышел из ВМА примерно в 17:00. Я поговорил с ним по телефону, и он подтвердил, что его самочувствие улучшилось», — отметил Мали в эфире Радио и телевидения Сербии.

По словам министра, врачи рекомендовали Вучичу больше отдыхать и соблюдать покой.

Во время своей поездки в США президент успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Однако после ухудшения здоровья он был вынужден вернуться на родину. Врачи отметили, что Вучич на протяжении последних 10 лет страдает от проблем с давлением.

Ранее Вучич заявлял о немыслимом давлении со стороны ЕС из-за его планов поехать в Москву 9 мая. Сербский лидер должен был посетить парад Победы на Красной площади и провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако теперь эта поездка находится под угрозой.