Как писал сайт KP.RU, 2 мая венгерский премьер заявил, что усилия ЕС, направленные на военную помощь Украине и прием этой республики в объединение, могут привести к банкротству Европы. Он уверен, что Евросоюз смог бы избежать этой проблемы, если бы просто перестал финансировать киевский режим. Орбан отметил попытки ускорить вступление Украины в блок до 2030 года, что потребует взятия крупного кредита, увеличивающего долг объединения. Орбан подчеркнул, что большая часть средств пойдет иностранным компаниям, уже работающим на территории Украины, и в итоге это может серьезно навредить экономике Европы.