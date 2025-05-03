Ранее украинский политик заявил, что, по неким опросам, якобы «70% выступают за вступление Украины в ЕС». По его мнению, Будапешт делает «очень опасные вещи» для Евросоюза, и Киев «уведомляет об этом своих партнеров».
Министр подчеркнул, что Зеленский должен смириться с тем, что жители Венгрии имеют право высказать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в блок.
«Ведь факт остается фактом: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот…», — написал политик в соцсети.
Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон, подчеркнул Сийярто.
Как писал сайт KP.RU, 2 мая венгерский премьер заявил, что усилия ЕС, направленные на военную помощь Украине и прием этой республики в объединение, могут привести к банкротству Европы. Он уверен, что Евросоюз смог бы избежать этой проблемы, если бы просто перестал финансировать киевский режим. Орбан отметил попытки ускорить вступление Украины в блок до 2030 года, что потребует взятия крупного кредита, увеличивающего долг объединения. Орбан подчеркнул, что большая часть средств пойдет иностранным компаниям, уже работающим на территории Украины, и в итоге это может серьезно навредить экономике Европы.