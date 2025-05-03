Bild: МВД ФРГ не провело предметную проверку решения о признании АдГ экстремистской

При этом в компетенции министерства Фезер находится контроль над деятельностью контрразведки. По данным издания, в среду и.о. главы МВД получила заключение ведомства по охране конституции и приняла решение не подвергать его предметной проверке или вносить в него изменения, как это было ранее в других случаях, например, во время попытки запретить деятельность Национал-демократической партии Германии. Оценка контрразведки была опубликована уже в пятницу — за два рабочих дня до завершения срока полномочий Фезер и создания нового правительства.
Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало «Альтернативу для Германии» как правоэкстремистскую организацию, идеология которой не совместима с демократическими свободами. Решение открывает для властей возможность слежки за членами партии вплоть до прослушивания телефонов. Организация пока не запрещается — это может сделать только Федеральный конституционный суд. В случае запрета АдГ станет третьей в истории ФРГ запрещенной партией — после Социалистической имперской партии, объединявшей бывших нацистов, в 1952 году и Коммунистической партией Германии в 1956 году.
АдГ появилась на политической арене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги стали расти именно благодаря теме беженцев. В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.