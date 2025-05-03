Посла России вызвали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов

В апреле послу России в Киргизии Сергею Вакунову вручили ноту после антимигрантского рейда в Москве, в ходе которого были задержаны граждане республики. 10 апреля силовики пришли в банный комплекс «Бодрость» на севере российской столицы, в полицию доставили около 60 иностранцев. В отношении 25 из них составили протоколы о нарушении правил въезда Россию либо режима пребывания в стране, сообщало МВД.