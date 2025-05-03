Посла России вызвали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов

Посла России в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД республики, одной из темой встречи стали нарушения прав узбекских граждан в России, сообщило министерство.
«В ходе переговоров узбекская сторона акцентировала внимание российской стороны на участившихся сообщениях о нарушениях прав и случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что подобные действия нарушают права и свободы узбеков, «которые должны обеспечиваться законами страны пребывания». Мальгинова призвали «довести обеспокоенность узбекской стороны до соответствующих компетентных органов» России.
О каких инцидентах шла речь, МИД Узбекистана не уточнил.
Стороны обсудили и другие аспекты миграционных вопросов, например, отметили налаженность работы двусторонней рабочей группы по вопросам упорядочения организованного набора граждан Узбекистана для работы в России. Также они указали на механизмы оперативного решения вопросов, касающихся предвыездной языковой и профессиональной подготовки граждан, переноса части разрешительных процедур в Узбекистан и мер по обеспечению соблюдения законодательства.
Обсуждались и другие вопросы двустороннего сотрудничества.
В апреле послу России в Киргизии Сергею Вакунову вручили ноту после антимигрантского рейда в Москве, в ходе которого были задержаны граждане республики. 10 апреля силовики пришли в банный комплекс «Бодрость» на севере российской столицы, в полицию доставили около 60 иностранцев. В отношении 25 из них составили протоколы о нарушении правил въезда Россию либо режима пребывания в стране, сообщало МВД.
Омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева заявила, что при просмотре видеозаписей момента задержания «возникают вопросы о соразмерности и обоснованности применения силы». МИД России подчеркивал, что некоторые задержанные при рейде оказывали «сопротивление сотрудникам правоохранительных органов», поэтому к ним были применены жесткие меры.