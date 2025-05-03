Миллиардер Уоррен Баффетт покинет пост главы Berkshire Hathaway в 2025 году

«Я думаю, настало время, когда Грег должен стать генеральным директором компании в конце года», — сказал Баффет на ежегодном собрании Berkshire Hathaway в Омахе.
По словам Баффетта, окончательное решение через несколько месяцев примет совет из 11 директоров. Он уверен, что все поддержат кандидатуру Абеля. 94-летний Баффетт добавил, что продолжит следить за делами компании и надеется, что периодически сможет быть полезен.
Напомним, летом прошлого года Баффетт продал почти половину своих акций Apple. Тогда миллиардер заявил, что техногигант — хороший бизнес, но пора найти иной источник большей прибыли.