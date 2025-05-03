Миллиардер Уоррен Баффетт покинет пост главы Berkshire Hathaway в 2025 году

По словам Баффетта, окончательное решение через несколько месяцев примет совет из 11 директоров. Он уверен, что все поддержат кандидатуру Абеля. 94-летний Баффетт добавил, что продолжит следить за делами компании и надеется, что периодически сможет быть полезен.