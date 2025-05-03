В Литве ограничили поездки россиян на родину и в Белоруссию

В Литве вступили в силу ограничения на поездки проживающих в стране россиян на родину и в Белоруссию. Продленные санкции означают аннулирование временного вида на жительство тем, кто на протяжении трех календарных месяцев «без объективной причины» более одного раза пересекал границу с целью попасть в эти государства, передает ТАСС.