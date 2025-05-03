В Литве ограничили поездки россиян на родину и в Белоруссию

По информации литовского департамента миграции, в стране по виду на жительство (ВНЖ) проживают порядка 14,7 тысячи россиян.
Аналогичные ограничения предлагали ввести против граждан Белоруссии, однако Сейм их не поддержал.
Вильнюс ввел режим национальных санкций в 2023 году, теперь срок их действия продлен до 2 мая 2026 года.
Ранее стало известно, что певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны. При этом летом у певицы запланирован концерт в республике, билеты на который продавались и после вступления в силу запрета.