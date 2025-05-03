Рубио лишился союзника в Белом доме: Вот что произошло

Госсекретарь США Марко Рубио лишился сильного союзника в администрации Белого дома после того, как президент США Дональд Трамп уволил Майка Уолтца, занимавшего пост советника по национальной безопасности.
«Хотя уход Уолтца дает Рубио больше власти, он также оставляет Рубио без союзника в Вашингтоне по ряду вопросов», — пишет агентство Bloomberg.
Автор публикации указывает на то, что Рубио и Уолтц были едины по ряду позиций, в противовес другим приближенных Трампа.
Напомним, Майк Уолтц, занимающий должность помощника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности, покинул свой пост в четверг 1 мая. При этом его обязанности временно возложены на госсекретаря Марко Рубио.
Вопрос об отставке Уолтца встал после того, как тот случайно включил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal, где обсуждались планы военной операции против хуситов.
Подробнее о том, как журналиста случайно присоединили к сверхсекретному чату Белого дома и какую переписку он там смог прочесть, читайте здесь на KP.RU.