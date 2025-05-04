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WP: Трамп был недоволен произраильской позицией Уолца

Советник по нацбезопасности Майк Уолц, который ранее ушел с должности, вызывал недовольство у президента США Дональда Трампа из-за тесных контактов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По их словам, у советника и президента также были разногласия по поводу политики в отношении Ирана.

Источник: AP 2024

Два человека рассказали, что бывший советник активно взаимодействовал с Биньямином Нетаньяху по вопросам военных вариантов решения конфликта с Ираном. Еще один источник сказал, что Майк Уолц хотел «направить политику США в сторону, которая не устраивала Дональда Трампа».

Недовольна работой Майка Уолца была и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, сказали собеседники WP. Она считала, что Уолц «не подходит» Дональду Трампу.

Еще одним поводом к увольнению Майка Уолца стал скандал с утечкой данных в мессенджере Signal. В чат с чиновниками Белого дома, в котором обсуждались удары по йеменским хуситам, по ошибке добавили журналиста издания The Atlantic. Уолц позже взял на себя ответственность за инцидент.

Майк Уолц ушел с поста советника по нацбезопасности 1 мая. Его обязанности временно исполняет госсекретарь Марко Рубио. Издание Politico писало, что должность может занять спецпосланник президента Стив Уиткофф. Axios главным претендентом на пост называло советника Стивена Миллера.