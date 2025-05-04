WP: Трамп был недоволен произраильской позицией Уолца

Советник по нацбезопасности Майк Уолц, который ранее ушел с должности, вызывал недовольство у президента США Дональда Трампа из-за тесных контактов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По их словам, у советника и президента также были разногласия по поводу политики в отношении Ирана.