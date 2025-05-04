WP: Трамп был недоволен произраильской позицией Уолца

Два человека рассказали, что бывший советник активно взаимодействовал с Биньямином Нетаньяху по вопросам военных вариантов решения конфликта с Ираном. Еще один источник сказал, что Майк Уолц хотел «направить политику США в сторону, которая не устраивала Дональда Трампа».
Недовольна работой Майка Уолца была и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, сказали собеседники WP. Она считала, что Уолц «не подходит» Дональду Трампу.
Еще одним поводом к увольнению Майка Уолца стал скандал с утечкой данных в мессенджере Signal. В чат с чиновниками Белого дома, в котором обсуждались удары по йеменским хуситам, по ошибке добавили журналиста издания The Atlantic. Уолц позже взял на себя ответственность за инцидент.
Майк Уолц ушел с поста советника по нацбезопасности 1 мая. Его обязанности временно исполняет госсекретарь Марко Рубио. Издание Politico писало, что должность может занять спецпосланник президента Стив Уиткофф. Axios главным претендентом на пост называло советника Стивена Миллера.