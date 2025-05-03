Кадыров заявил о неудачной попытке группы ВСУ прорваться в Курскую область

Потери украинских войск за все время боев на Курском направлении Минобороны РФ оценивает более чем в 76 тысяч человек. Также были уничтожены около 7700 единиц военной техники, включая 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других боевых бронированных машин.