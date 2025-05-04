В Румынии пройдет первый тур президентских выборов

Кандидат Союза за спасение Румынии 53-летняя Елена Ласкони долгое время была журналистом телеканала «Про-ТВ». В 2018 году вступила в Союз за спасение Румынии, в 2020 году была избрана мэром города Кымпулунг-Мусчел, а в 2024 году переизбрана на эту должность. Также в прошлом году Ласкони стала лидером партии и кандидатом в президенты. После того, как в декабре прошлого года Ласкони вместе с Кэлином Джорджеску неожиданно вышла во второй тур президентских выборов, она решила продолжать президентскую гонку. Ее рейтинг, однако, неуклонно снижался, и руководство Союза за спасение Румынии решило отказать Ласкони в поддержке и сделать ставку на сохранившего связи с партией Никушора Дана. Скандал завершился в пользу Ласкони после того, как Центральное избирательное бюро и апелляционный суд Бухареста вернули ей официальный статус кандидата в президенты и, соответственно, финансирование кампании. Обозреватели отмечают серьезные пробелы в ее подготовке, популизм выступлений, ярый феминизм, и не дают ей больших шансов на победу.