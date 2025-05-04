В Румынии пройдет первый тур президентских выборов

Высший государственный пост оспаривают 11 кандидатов — 4 независимых и 7 представителей различных партий и альянсов. Среди них 2 женщины и 9 мужчин. Наибольшие шансы, согласно предвыборным опросам, имеют Джордже Симион (националистический Альянс за объединение румын), бывший лидер либералов и бывший спикер Сената Крин Антонеску (единый кандидат блока проевропейских партий «Румыния, вперед!», который включает Социал-демократическую партию, Национал-либеральную партию и Демократический союз венгров Румынии), генеральный мэр столицы Никушор Дан (независимый), бывший премьер Виктор Понта (независимый), Елена Ласкони (правоцентристский Союз за спасение Румынии).
Конституционный суд отклонил кандидатуры националистических политиков Кэлина Джорджеску и Дианы Шошоакэ, мотивировав решение тем, что они не уважают конституционные и демократические нормы.
Повторные выборы
Это голосование проводится вместо плановых президентских выборов, которые были прерваны в конце прошлого года Конституционным судом (КС) после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но недоказанного российского вмешательства.
Беспрецедентный шаг вызвал скандал как в Румынии, так и за рубежом. Многие комментаторы расценили его как грубое нарушение демократических норм и даже государственный переворот, целью которого было устранение из президентской гонки неудобного, антисистемного кандидата, опрокинувшего все расчеты румынского политического истеблишмента. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале крайне резко раскритиковал Румынию за отмену выборов.
Правительство Румынии, однако, приняло решение КС к сведению и назначило повторные президентские выборы на 4 и 18 мая 2025 года. Тем временем в стране прошли еще и парламентские выборы, по итогам которых практически было сохранено прежнее правительство во главе с премьером Марчелом Чолаку, а президент Клаус Йоханнис завершил свой мандат, передав полномочия бывшему спикеру Сената Илие Боложану, который стал врио главы государства.
Нестабильная обстановка
Отмена декабрьских выборов стала для румынского общества болезненной травмой. До сих пор, несмотря на решения КС и правительства, в стране проходят демонстрации под лозунгом «Отдайте второй тур!», участники которых требуют возобновить президентские выборы с того момента, когда они были прерваны в декабре прошлого года. Многие политики считают, что власти не дали удовлетворительного объяснения отмены выборов.
С учетом провала прошлогодних выборов власти приняли ряд мер, которые, согласно их утверждениям, призваны воспрепятствовать фальсификации голосования, а, по мнению оппозиции, не допустить победы кандидата-националиста. Были ужесточены правила ведения кампании, особенно в части предвыборной пропаганды и финансирования, усилен контроль за социальными сетями, возбуждены уголовные дела в отношении ряда лиц из окружения Джорджеску — финансистов, инфлюенсеров, охранников. Сам Джорджеску был помещен под судебный надзор, в его отношении возбуждено уголовное дело по шести обвинениям, в том числе в подстрекательстве к действиям против конституционного порядка. Приняты меры и в отношении критиков этих мер — закрыты аккаунты бывшего министра иностранных дел Адриана Северина в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и известного журналиста Иона Кристою в TikTok, Аудиовизуальный совет (CNA) регулярно штрафует оппозиционные телеканалы и радиостанции.
Националисты
38-летний Джордже Симион — единственный «чистокровный националист» среди кандидатов — ранее был известен большей частью как организатор уличных манифестаций в поддержку объединения Румынии и Молдавии. В 2019 году он основал Альянс за объединение румын, который на выборах в 2024 году стал второй по величине партией в парламенте Румынии. Членом альянса был и Джорджеску, который, хотя и вышел из него, но остается для всех его членов, включая Симиона, бесспорным авторитетом. «Тем или иным образом Кэлин Джорджеску встанет во главе румынского государства, либо по плану А, либо по плану B, либо по плану C», — заявил Симион.
Все предвыборные опросы показывают, что Симион пользуется наибольшей поддержкой электората. Политик заявил, что возглавляемая им партия является «естественным идеологическим партнером» администрации президента США Дональда Трампа и движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»). Поскольку Симион утверждает, что не верит в существование молдавской нации, ему был запрещен въезд в Молдавию, а затем и на Украину. Оппоненты обвиняют его в популизме и шовинизме, экстремизме и изоляционизме.
Независимый кандидат, 52-летний Виктор Понта до прихода в политику в 2001 году был прокурором. В 2010—2015 годы — председатель Социал-демократической партии, в 2012—2015 годы — премьер-министр. Ушел в отставку после пожара в бухарестском ночном клубе Colectiv, в котором погибли 64 человека. Понта — опытный политик, который, однако, нередко воспринимается как политический хамелеон и авантюрист. Так, в нынешней кампании он внес в свои выступления популистские акценты, пытаясь воспользоваться поднявшейся в Европе волной национализма, и позиционирует себя как сторонник президента США Дональда Трампа. Таким образом, он надеется привлечь националистическую часть электората социал-демократов и умеренных избирателей Альянса за объединение румын.
Кандидаты проевропейского лагеря
65-летний Крин Антонеску в 2009—2014 годы был председателем Национал-либеральной партии, в 2012—2014 годы — спикером Сената, в 2012 году несколько месяцев — врио президента Румынии. В 2014 году ушел из политики и в течение десятилетия жил в основном в Брюсселе, по его словам, «на средства жены» Адины Вэлян, которая была еврокомиссаром по транспорту. Несмотря на мощную пропагандистскую кампанию, Антонеску после 10-летней паузы утратил политический вес и, согласно мнению наблюдателей, не пользуется большой поддержкой в партиях правящей коалиции. Лидеры коалиции, похоже, назначили Антонеску единым кандидатом за неимением более яркой фигуры, однако по этой же причине он воспринимается как безликий кандидат и не вызывает большого энтузиазма у избирателей.
55-летний независимый кандидат Никушор Дан был активистом некоммерческой организации, выступавшей в защиту культурного наследия и окружающей среды Бухареста. В 2016 году основал движение Союз за спасение Румынии, которое позднее стало политической партией. В 2017 году вышел из партии, в 2020 году избран генеральным мэром столицы и в 2024 году был переизбран на эту должность. На посту мэра Дан приобрел популярность, ограничив под лозунгом борьбы с «мафией недвижимости» застройку на территории столицы, ведущуюся порой с нарушением норм градостроительства. Имеет репутацию эффективного менеджера-технократа, однако ему не хватает харизмы. Хотя Дан выступает как независимый кандидат, он по-прежнему опирается в основном на электорат Союза за спасение Румынии — партии, которая, согласно СМИ, связана с Джорджем Соросом.
Кандидат Союза за спасение Румынии 53-летняя Елена Ласкони долгое время была журналистом телеканала «Про-ТВ». В 2018 году вступила в Союз за спасение Румынии, в 2020 году была избрана мэром города Кымпулунг-Мусчел, а в 2024 году переизбрана на эту должность. Также в прошлом году Ласкони стала лидером партии и кандидатом в президенты. После того, как в декабре прошлого года Ласкони вместе с Кэлином Джорджеску неожиданно вышла во второй тур президентских выборов, она решила продолжать президентскую гонку. Ее рейтинг, однако, неуклонно снижался, и руководство Союза за спасение Румынии решило отказать Ласкони в поддержке и сделать ставку на сохранившего связи с партией Никушора Дана. Скандал завершился в пользу Ласкони после того, как Центральное избирательное бюро и апелляционный суд Бухареста вернули ей официальный статус кандидата в президенты и, соответственно, финансирование кампании. Обозреватели отмечают серьезные пробелы в ее подготовке, популизм выступлений, ярый феминизм, и не дают ей больших шансов на победу.
Кандидаты о России
Все кандидаты, включая националиста Симиона, занимают недружественную позицию по отношению к России, осуждают проводимую на Украине специальную военную операцию. Все в разной степени используют русофобскую риторику, и ни один из них не ставит конкретной задачи нормализовать отношения с РФ. Для всех в основе внешней политики страны лежит принадлежность Румынии к ЕС и НАТО, а отношение Бухареста к России определяется фактически Брюсселем и Вашингтоном.
С максимальной резкостью в адрес России высказывается Ласкони, которая, по сути, повторяет агрессивный западный нарратив о конфликте на Украине и о России. Симион называет Россию «геополитическим неприятелем», но выступает против поддержки Украины. «Румыния нуждается в уравновешенной внешней политике — стратегическое партнерство с США, привилегированные отношения с соседями и ясный, мощный голос в Евросоюзе», — сказал он в недавнем интервью Аджерпрес. Никушор Дан и Виктор Понта не выходят за определенные ЕС и НАТО рамки, но, как правило, избегают резких высказываний в адрес России.
Относительно рациональную позицию на общем фоне занимает Антонеску. «Отношения с Россией, — сказал он в одном из интервью, — нужно строить в следующем порядке: принять самые надежные меры безопасности, а после этого поддерживать как можно более хорошие отношения, потому что география держит нас почти вместе, надеюсь, не соседями. Мы не в состоянии войны с Россией, и надеюсь, что наши отношения на корректных с нашей точки зрения условиях когда-нибудь нормализуются».