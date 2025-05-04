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Литва ограничила поездки проживающих в стране россиян на родину и в Белоруссию

Проживающие в Литве россияне могут посещать РФ и Белоруссию только раз в три месяца.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, проживающие в Литве по ВНЖ, могут совершать поездки на родину не чаще одного раза в три календарных месяца. То же самое касается посещения Белоруссии.

Ограничение предполагает, что вид на жительство в Литве россиянина, более одного раза совершившего поездку в РФ или Белоруссию, будет автоматически аннулирован. Аналогичное ограничение предполагалось ввести в отношении граждан Белоруссии, однако оно не было поддержано литовским Сеймом, информирует ТАСС.

Напомним, литовская сторона ввела национальные санкции в отношении белорусов и россиян в 2023 году, а затем неоднократно их продлевала. Согласно документу, был приостановлен прием заявлений на выдачу шенгенских и национальных виз от граждан Белоруссии и России.

О том, как Литва намерена модернизировать второй маршрут через Сувалкский коридор — ключевой контрольный пункт на границе с Польшей, который якобы может стать зоной возможного нападения России на Евросоюз и НАТО, читайте здесь на KP.RU.