Литва ограничила поездки проживающих в стране россиян на родину и в Белоруссию

Ограничение предполагает, что вид на жительство в Литве россиянина, более одного раза совершившего поездку в РФ или Белоруссию, будет автоматически аннулирован. Аналогичное ограничение предполагалось ввести в отношении граждан Белоруссии, однако оно не было поддержано литовским Сеймом, информирует ТАСС.