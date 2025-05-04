Гений хитропланов: Как Донни собрался пощекотать Китай через Иран

Нет, если в зале есть свидетели хитроплана, что это такая сложная стратегия мудренького Трампа, а этот Роджерс ничего не понимает, то объясните мне — зачем Донни последовательно ссорится СО ВСЕМИ странами, у которых есть тяжёлая нефть? С Венесуэлой он по совету могучего таракана Болтона засобачился ещё в первый свой срок. На Россию США уже много лет пытаются напрыгивать. Недавно ещё и с Канадой умудрился испортить отношения (при том, что так ничего и не добился по теме «давайте превратим Канаду в 52-й штат»). Там, правда, и Байден постарался, остановив строительство крупнейшего нефтепровода «Кейстоун XL» из Канады в США. И вот теперь Трамп пытается застопорить и торговлю иранской нефтью.