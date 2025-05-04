Вучич сдержит свое слово и поедет в Москву, заявил глава Минфина Сербии

Вучич ранее прервал поездку в США из-за недомогания и вернулся в Сербию. Во второй половине дня в субботу он вышел из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде и сказал главе минфина, что чувствует себя лучше.
«С тех пор как мы прилетели, я всякое прочитал — от того, что Вучич симулировал, чтобы избежать встречи с (президентом США Дональдом — ред.) Трампом, до того, что это предлог, чтобы не встречаться с (российским лидером Владимиром — ред.) Путиным… Единственное, что могу сказать, — зная его, с учётом того, что он держит слово, что будет там (в Москве — ред.), то он свое слово сдержит. Но я в данный момент этого не могу сказать», — заявил Мали в эфире Радио и телевидения Сербии, добавив, что в ближайшие день, два, три, когда поправится, президент Сербии обратится к общественности.
По его словам, врачи предписали президенту Сербии покой и отдых.
Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ходе поездки на Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем ему стало плохо и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию, где был осмотрен в ВМА. По данным врачей Вучич имеет проблемы с давлением в последние 10 лет.
Администрация президента Сербии пока не выступила с сообщением.