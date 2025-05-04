Путин: Дружба и взаимовыручка в годы войны стали основой отношений Москвы и Баку

Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 80-летия Победы, в котором обозначил, что является основой отношений Москвы и Баку.
По словам Путина, основа дружественных и союзнических отношений России и Азербайджана была заложена еще в годы Великой Отечественной войны. Это дружба и взаимовыручка, подчеркнул президент РФ.
«Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном», — сказано в документе.
Ранее президенты России, Белоруссии, Азербайджана и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон договорились встретиться в Москве 9 мая 2025 года.
Напомним, 9 мая 2025 года в Москве пройдут масштабные празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием станет Парад Победы на Красной площади.