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Путин: Дружба и взаимовыручка в годы войны стали основой отношений Москвы и Баку

Президент России направил президенту Азербайджана поздравительное письмо по случаю 80-летия Победы.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 80-летия Победы, в котором обозначил, что является основой отношений Москвы и Баку.

По словам Путина, основа дружественных и союзнических отношений России и Азербайджана была заложена еще в годы Великой Отечественной войны. Это дружба и взаимовыручка, подчеркнул президент РФ.

«Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном», — сказано в документе.

Ранее президенты России, Белоруссии, Азербайджана и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон договорились встретиться в Москве 9 мая 2025 года.

Напомним, 9 мая 2025 года в Москве пройдут масштабные празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием станет Парад Победы на Красной площади.