Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху отменил визит в Азербайджан из-за обострения в Газе и Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отложить свой визит в Баку из-за напряжённой ситуации в Газе и Сирии. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу министра.

Источник: Life.ru

«В связи с развитием событий на фронтах в Газе и Сирии и из-за плотной военно-политической повестки премьер-министр Нетаньяху принял решение отложить свой визит в Азербайджан на более поздний срок», — указано в официальном заявлении.

Он выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за приглашение. В пресс-службе отметили, что Нетаньяху высоко ценит тёплые отношения между Израилем и Азербайджаном.

Ранее Life.ru сообщал, что Турция не пропустила самолёт Нетаньяху для его визита в Баку. Премьер должен был провести в Азербайджане с 7 по 11 мая, так как страна планировала выступить посредником в разрешении споров между Тель-Авивом и Анкарой на фоне сирийского конфликта.