Нетаньяху отменил визит в Азербайджан из-за обострения в Газе и Сирии

Ранее Life.ru сообщал, что Турция не пропустила самолёт Нетаньяху для его визита в Баку. Премьер должен был провести в Азербайджане с 7 по 11 мая, так как страна планировала выступить посредником в разрешении споров между Тель-Авивом и Анкарой на фоне сирийского конфликта.