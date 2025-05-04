Трезвый взгляд: В Госдуме прокомментировали слова Марко Рубио о границах Украины

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал трезвой позицию госсекретаря США Марко Рубио, заявившего о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года. Он отметил, что украинская государственность была принесена в жертву интересам западных партнёров, и сейчас от страны осталась лишь территория.