«Ни о каком возврате Украины к границам 1991 года [речи] быть не может», — приводит слова Шеремета РИА «Новости».
Парламентарий подчеркнул, что Россия не намерена обсуждать пересмотр своей границы и будет защищать народы, сделавшие выбор в пользу совместного развития с РФ.
Ранее Рубио заявил, что Киев не в силах восстановить контроль над территориями, утраченными после 2014 года. Позицию американского политика поддержали и в российском МИД, где назвали западные притязания на «границы-1991» проявлением «людоедского инстинкта».