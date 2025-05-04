Вучич из-за болезни отменил рабочие планы, кроме поездки в Москву на 9 Мая

Он выразил уверенность, что Вучич выполнит данное обещание.
«На следующий день, два, три, когда он поправится, он выступит перед публикой. Одно я могу сказать, зная его, учитывая, что он человек слова, он дал слово, что будет там (в Москве. — Прим. Life.ru), я предполагаю, что он сдержит свое слово», — сказал министр.
Ранее Life.ru сообщал, что Вучича выписали из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде. Сербский президент был вынужден прервать поездку в США из-за недомогания. Врачи порекомендовали ему больше отдыхать и соблюдать покой.