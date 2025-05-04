В Госдуме двумя словами ответили на заявление Рубио о возврате Украины к границам 1991 года

«Рубио прав. Государственность Украины попрана в угоду интересам западных ее так называемых партнеров. Сегодня от Украины осталась лишь территория. И что бы ни заявлял Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года быть не может. Все это блеф, и в США это прекрасно осознают», — прокомментировал Михаил Шеремет заявление американского чиновника.