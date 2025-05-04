Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал заявления госсекретаря США Марко Рубио о возможности возврата Украины к границам 1991 года. Парламентарий назвал их трезвым взглядом. Слова Шеремета приводит РИА Новости.
Речь идет о заявлении Рубио во время интервью телеканалу Fox News. Глава внешнеполитического ведомства во всеуслышание сказал, что Украина никак не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.
«Рубио прав. Государственность Украины попрана в угоду интересам западных ее так называемых партнеров. Сегодня от Украины осталась лишь территория. И что бы ни заявлял Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года быть не может. Все это блеф, и в США это прекрасно осознают», — прокомментировал Михаил Шеремет заявление американского чиновника.
Он отдельно отметил, что Россия сделает все для защиты народов, которые доверили ей свое будущее.
Ранее KP.RU подробно писал о заявлении госсекретаря США Рубио, что Украина не вернется к границам 2014 года.
Также Рубио сделал отдельное заявление о перемирии между Москвой и Киевом. Он отметил, что Москва и Киев сейчас, по его мнению, находятся ближе к урегулированию, но все еще далеки.