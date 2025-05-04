Зеленский заявил о призывах некоторых стран оставить Украину «один на один» с РФ

— Видите, как сложно сделать даже первый шаг — прекращение огня. Представьте себе, все понимают — вопросы территорий, санкций — как это будет трудно. Имеются сигналы о том, что после договоренности о прекращении огня некоторые страны захотят, чтобы мы с русскими остались один на один, — заявил он.