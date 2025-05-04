Ряд стран может захотеть оставить Украину «один на один» с Российской Федерацией после достижения договоренности о прекращении огня. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.
— Видите, как сложно сделать даже первый шаг — прекращение огня. Представьте себе, все понимают — вопросы территорий, санкций — как это будет трудно. Имеются сигналы о том, что после договоренности о прекращении огня некоторые страны захотят, чтобы мы с русскими остались один на один, — заявил он.
Украинский лидер не уточнил, о каких государствах идет речь. Однако он выразил уверенность в том, что «Европа будет рядом, потому что там много вопросов, которые связаны между собой», передает РБК.
Высказывания украинских представителей о перемирии в честь 80-летия Победы свидетельствуют о нацистских корнях киевского режима. С таким заявлением 3 мая выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Москва продолжает ожидать от Украины не просто расплывчатых заявлений, а конкретных действий по деэскалации в период майского перемирия.
Владимир Зеленский отверг предложение президентА РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии по случаю 9 Мая. Взамен он настаивает на прекращении огня на 30 дней. Он также предупредил мировых лидеров о возможной опасности 9 мая в Москве.