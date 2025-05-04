Израиль готовит мобилизацию резервистов для расширения операции в Газе

Источники в ЦАХАЛ заявили, что основными целями мобилизации являются не только свержение режима ХАМАС, но и заключение соглашения об освобождении заложников. В израильской армии подчеркнули, что эти задачи взаимосвязаны и требуют комплексного подхода.
В пятницу, 2 мая, начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир представил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Исраэлю Кацу подробные планы по усилению военного давления на ХАМАС. Ожидается, что в воскресенье военно-политический кабинет министров одобрит эти меры, что позволит войскам начать активные действия в Газе. План включает захват новых территорий и эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий.
Напомним, ранее армия Израиля нанесла авиаудары рядом с президентским дворцом в сирийском Дамаске. Тель-Авив до этого обещал защитить друзов, которым угрожают новые власти САР.