Зеленский подчеркнул, что Украина активно информирует своих партнеров о действиях Будапешта. Главарь киевского режима также заявил, что, по данным опросов, 70 процентов украинцев поддерживают идею вступления в ЕС, и их мнение нельзя игнорировать. Экс-комик связал слова Орбана с приближающимися выборами в Венгрии, намекнув на политические мотивы таких заявлений.