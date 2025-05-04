«По его словам, Будапешт делает “очень опасные вещи” для будущего ЕС и ставит под угрозу единство европейских стран», — пишет украинское издание «Страна».
Зеленский подчеркнул, что Украина активно информирует своих партнеров о действиях Будапешта. Главарь киевского режима также заявил, что, по данным опросов, 70 процентов украинцев поддерживают идею вступления в ЕС, и их мнение нельзя игнорировать. Экс-комик связал слова Орбана с приближающимися выборами в Венгрии, намекнув на политические мотивы таких заявлений.
Ответной реакции венгерских властей не пришлось долго ждать. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Зеленского смириться с тем, что венгры имеют право высказывать своё мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС.
«Факт остаётся фактом: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот. Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон», — заявил министр.
Это не первая перепалка главы Незалежной с венгерскими властями. В прошлый раз Зеленский нахамил Орбану в ответ на предложение о рождественском перемирии. Премьер Венгрии отреагировал на оскорбления главы киевского режима спокойно, указав, что в военное время лидеры государств не имеют права поддаваться на провокации.