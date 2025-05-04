Президент ответила на предложение Трампа разместить войска в Мексике

Трамп пришел к власти с обещаниями бороться с нелегальной миграцией и потоком наркотиков на мексиканской границе. Одной из мер давления на Мексику стало введение пошлины — она составляет 25% на все товары из этой страны. В рамках борьбы с наркотрафиком Трамп ввел такую же пошлину для Канады, а также тарифы для Китая — но для него они в совокупности с другими обоснованиями — экономическими претензиями США — составляют 145%.