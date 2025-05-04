Президент ответила на предложение Трампа разместить войска в Мексике

Мексика не согласится на появление американских войск на своей территории, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, передает Bloomberg.
«Мы можем сотрудничать, мы можем работать вместе, но вы на своей территории, а мы на своей. Мы можем обмениваться информацией, но мы никогда не согласимся на присутствие армии США на нашей территории», — сказала она.
О таком предложении Трампа со ссылкой на источники писала The Wall Street Journal (WSJ). По ее данным, американский президент высказал идею в телефонном разговоре с Шейнбаум, отметив, что войска США могли бы взять на себя ведущую роль в борьбе с мексиканскими наркокартелями. Уже тогда источники газеты передали слова мексиканского лидера о несогласии на такую меру.
Комментируя данные WSJ, представитель Белого дома Анна Келли заявила, что «Мексика все равно должна делать больше для защиты американцев от опасных иностранных террористических организаций, а также от наркотиков и насилия, которые они распространяют в сообществах по обе стороны границы».
Трамп пришел к власти с обещаниями бороться с нелегальной миграцией и потоком наркотиков на мексиканской границе. Одной из мер давления на Мексику стало введение пошлины — она составляет 25% на все товары из этой страны. В рамках борьбы с наркотрафиком Трамп ввел такую же пошлину для Канады, а также тарифы для Китая — но для него они в совокупности с другими обоснованиями — экономическими претензиями США — составляют 145%.
Помимо тарифных мер, США используют и другие меры борьбы с поступлением в страну наркотиков. Например, вводит санкции против членов наркокартелей и связанных с ними лиц и групп. 1 мая страна ввела ограничения против трех граждан Мексики и двух мексиканских организаций, причастных к сети по торговле наркотиками и воровству топлива, связанной с картелем «Халиско Нуэва Генерасьон» (CJNG). Мексика экстрадировала в США несколько десятков человек, связанных с наркокартелями.