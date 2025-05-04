FT: Украина сможет возобновить агрессию против РФ из-за одного пункта в сделке

— Соглашение, которое избежит официального признания Соединенными Штатами усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз. Лучше стремиться к перемирию в стиле корейской войны, а не к какому-то соглашению, которое включает в себя признание Америкой Крыма в составе России, — сказано в статье.