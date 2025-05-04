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FT: Украина сможет возобновить агрессию против РФ из-за одного пункта в сделке

Западу выгоднее заключить с РФ сделку по спецоперации без официального признания вернувшихся в состав страны территорий, особенно полуострова Крым. При таких условиях Украина сможет возобновить захват территорий. Об этом написало британское издание Financial Times.

Западу выгоднее заключить с РФ сделку по спецоперации без официального признания вернувшихся в состав страны территорий, особенно полуострова Крым. При таких условиях Украина сможет возобновить захват территорий. Об этом написало британское издание Financial Times.

— Соглашение, которое избежит официального признания Соединенными Штатами усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз. Лучше стремиться к перемирию в стиле корейской войны, а не к какому-то соглашению, которое включает в себя признание Америкой Крыма в составе России, — сказано в статье.

Таким образом, «многое зависит» от нескольких слов в договоре, который может быть подписан или не подписан в ближайшее время, подчеркивает газета, передает RT.

Украине и РФ трудно пойти даже на прекращение огня в качестве первого шага к прямым переговорам о мирном урегулировании военного конфликта. Об этом 3 мая заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, в этом контексте потенциальное обсуждение вопросов принадлежности территорий и санкционной политики западных стран будет не менее простым.