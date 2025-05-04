Португалия анонсировала высылку 18 тыс. незаконно проживающих в стране иностранцев

Директор Ассоциации жилищных компаний Северной Германии (VNW) Андреас Брайтнер 5 марта заявил, что в ФРГ ожидают нового массового потока украинских беженцев в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа прекратить военную помощь Киеву. По его предположению, большинство беженцев приедут именно на север ФРГ, поскольку за три года там уже сформировалась украинская диаспора.