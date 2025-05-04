Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Португалия анонсировала высылку 18 тыс. незаконно проживающих в стране иностранцев

Временное правительство Португалии намерено выслать около 18 тыс. иностранцев, проживающих в стране без законных оснований. Об этом 3 мая сообщило агентство Associated Press (AP).

Источник: Reuters

«[Министр-делегат при правительстве] Антониу Лейтан Амару заявил, что центристское правое правительство вышлет около 18 тыс. уведомлений лицам, находящимся в стране нелегально, о необходимости покинуть страну», — говорится в публикации.

Уточняется, что к реализации инициативы приступят на следующей неделе. Первым этапом программы станет отправка примерно 4,5 тыс. иностранцев просьбы добровольно покинуть страну.

Ранее, 25 апреля, агентство Reuters узнало о приостановке в ООН программ поддержки беженцев на Украине. Уточняется, что другие западные страны, принимавшие ранее участие в финансировании, сократили на это свои расходы, отдав предпочтение затратам на оборону.

Директор Ассоциации жилищных компаний Северной Германии (VNW) Андреас Брайтнер 5 марта заявил, что в ФРГ ожидают нового массового потока украинских беженцев в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа прекратить военную помощь Киеву. По его предположению, большинство беженцев приедут именно на север ФРГ, поскольку за три года там уже сформировалась украинская диаспора.