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Bloomberg: Рубио потерял союзника в Белом доме после увольнения Уолтца

Государственный секретарь США Марко Рубио остался без союзника в Белом доме после увольнения Майка Уолтца с должности советника президента по национальной безопасности. Их взгляды совпадали по многим вопросам, что отличало их от мнений других членов команды американского лидера Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

«Хотя уход Уолтца даёт Рубио больше власти, он также оставляет Рубио без союзника в Вашингтоне по ряду вопросов. Он и Уолтц были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях с традиционно консервативным уклоном, который соответствует десятилетиям республиканской политики», — указано в материале.

Рубио и Уолтц придерживались взглядов, которые не совпадали с мнением сторонников движения MAGA (Make America Great Again, «Сделать Америку снова великой»). Агентство также сообщает, что Рубио, возможно, долго будет совмещать обязанности главы госдепартамента и временного советника по нацбезопасности. Поиск постоянной замены Уолтца всё ещё продолжается.

Как сообщал Life.ru, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покидают администрацию Трампа. Эксперты считают, что главный кандидат на пост советника американского президента по нацбезопасности — Стивен Уиткофф.