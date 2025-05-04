Bloomberg: Рубио потерял союзника в Белом доме после увольнения Уолтца

«Хотя уход Уолтца даёт Рубио больше власти, он также оставляет Рубио без союзника в Вашингтоне по ряду вопросов. Он и Уолтц были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях с традиционно консервативным уклоном, который соответствует десятилетиям республиканской политики», — указано в материале.