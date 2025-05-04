Bloomberg: Рубио потерял союзника в Белом доме после увольнения Уолтца

«Хотя уход Уолтца даёт Рубио больше власти, он также оставляет Рубио без союзника в Вашингтоне по ряду вопросов. Он и Уолтц были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях с традиционно консервативным уклоном, который соответствует десятилетиям республиканской политики», — указано в материале.
Рубио и Уолтц придерживались взглядов, которые не совпадали с мнением сторонников движения MAGA (Make America Great Again, «Сделать Америку снова великой»). Агентство также сообщает, что Рубио, возможно, долго будет совмещать обязанности главы госдепартамента и временного советника по нацбезопасности. Поиск постоянной замены Уолтца всё ещё продолжается.
Как сообщал Life.ru, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покидают администрацию Трампа. Эксперты считают, что главный кандидат на пост советника американского президента по нацбезопасности — Стивен Уиткофф.