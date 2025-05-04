Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали, как Киев может возобновить агрессию против России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Если Запад в лице США не признает Крым российским, это дает основание Украине в будущем начать агрессию против России, пишет Financial Times.

Источник: © РИА Новости

«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз», — указано в статье.

В среду спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта.

Владимир Зеленский в конце апреля признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. В ноябре 2024-го он также сетовал на невозможность вернуться к границам 1991 года, отмечая, что у страны нет для этого сил.