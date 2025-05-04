СМИ рассказали, как Киев может возобновить агрессию против России

«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз», — указано в статье.
В среду спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта.
Владимир Зеленский в конце апреля признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. В ноябре 2024-го он также сетовал на невозможность вернуться к границам 1991 года, отмечая, что у страны нет для этого сил.