Владимир Путин рассказал, как борется с желанием кому-нибудь врезать

Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину, что под его внешним хладнокровием и сдержанностью часто скрывается желание кому-нибудь врезать, однако он борется с этими порывами.
«Всегда», — так иронично одним словом российский лидер ответил на соответствующий вопрос журналиста, добавив, что постоянно борется с этим желанием.
Этот эпизод войдет в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Премьера фильма пройдет на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 4 мая.
В процессе подготовки фильма Зарубин побывал и в кремлевской квартире Владимира Путина и заснял обстановку гостиной, в которой президент принимал китайского лидера Си Цзиньпина и экс-президента США Билла Клинтона. В комнате стоят светлые кресла, а на столике перед зеркалом находится портрет императора Александра III, государственной деятельности которого Путин часто давал высокую оценку.
Президент показал Зарубину, что находится в его холодильнике на кухне. Когда проводились съемки, на столе в кухне президента были бананы, мед и специи. Также Путин предложил журналисту угоститься, предположительно, кефиром, достав бутылку напитка из холодильника.
В квартире Путина также стоит белый рояль, на котором глава государства изредка музицирует. Кроме того, в квартире президента оборудована небольшая личная церковь. По словам Путина, в последние три года кремлевская квартира стала его основным местом жительства.
Президент также рассказал о своем режиме дня, упомянув, что не пользуется будильником. Путин сам просыпается в установленное время, и только в редких случаях прибегает к помощи адъютантов.
При этом на вопрос Зарубина о том, не было ли у лидера РФ сомнений или ощущений «за что мне это все» за последние 25 лет власти, Путин ответил отрицательно, подчеркнув, что никогда не жалел о том, что стал руководителем Российской Федерации.
Анонсируя выход нового документального фильма о российском президенте, Зарубин раскрыл в своем Telegram-канале малоизвестные факты о главе государства и показал закулисные моменты съемок.