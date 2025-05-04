Владимир Путин рассказал, как борется с желанием кому-нибудь врезать

При этом на вопрос Зарубина о том, не было ли у лидера РФ сомнений или ощущений «за что мне это все» за последние 25 лет власти, Путин ответил отрицательно, подчеркнув, что никогда не жалел о том, что стал руководителем Российской Федерации.