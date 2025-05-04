Карты времён СССР и неконкурентоспособность: США будут ждать проблемы с ископаемыми на Украине

«Существует много факторов, из-за которых американские компании могут настороженно относиться к нефти и газу на Украине. Я не думаю, что крупные компании, у которых есть возможность работать по всему миру, сочтут Украину конкурентоспособной с точки зрения инвестиций. Быть может, небольшие независимые компании захотят рискнуть», — прокомментировал сделку эксперт из Техасского университета Бен Кэхилл.