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Потрясённый произволом в Германии Орбан пообещал поддержку главе АдГ

Глава венгерского правительства Виктор Орбан на фоне признания немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской на всей территории ФРГ заявил, что глава АдГ Алиса Вайдель получит поддержку Будапешта. Об этом премьер-министр написал на личной странице в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Что, чёрт возьми, происходит в Германии? Алиса Вайдель, вы можете рассчитывать на нас», — говорится в его посте.

Напомним, ведомство по охране конституции (контрразвездка) Германии признало АдГ правоэкстремистской партией на всей территории страны. Вывод объясняется тем, что организация якобы считает, будто человеческая жизнь не имеет ценности, а также пропагандирует экстремистскую идеологию. Глава СДПГ прокомментировал ситуацию, сказав, что будущее Правительство ФРГ может рассмотреть возможность запрета партии. Юристы АдГ уже составили предупредительное письмо в ведомство по охране конституции с требованием отменить решение. Если их запрос не удовлетворят, партия будет отстаивать свои интересы в суде.