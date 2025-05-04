Потрясённый произволом в Германии Орбан пообещал поддержку главе АдГ

Напомним, ведомство по охране конституции (контрразвездка) Германии признало АдГ правоэкстремистской партией на всей территории страны. Вывод объясняется тем, что организация якобы считает, будто человеческая жизнь не имеет ценности, а также пропагандирует экстремистскую идеологию. Глава СДПГ прокомментировал ситуацию, сказав, что будущее Правительство ФРГ может рассмотреть возможность запрета партии. Юристы АдГ уже составили предупредительное письмо в ведомство по охране конституции с требованием отменить решение. Если их запрос не удовлетворят, партия будет отстаивать свои интересы в суде.