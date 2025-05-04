Партия Фицо отвергла возможность его отказа от визита в Москву на 9 Мая

Врач-кардиолог Драган Динчич из ВМА сообщил, что в США президент «ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке», были выявлены проблемы с давлением, и американские врачи провели терапию. Доктор добавил, что подобное случилось с Вучичем не впервые, проблемы с давлением у него уже около десяти лет.