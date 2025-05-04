Партия Фицо отвергла возможность его отказа от визита в Москву на 9 Мая

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо хорошее, он не собирается менять планы по визиту в Москву в честь 80-летия Победы, заявил лидер фракции партии политика Smer в словацком правительстве Ян Рихтер, передает Aktuality.sk.
«Визит в Москву связан не с войной между Россией и Украиной, а с почтением памяти Великой Отечественной войны», — отметил Рихтер.
Он добавил, что в нынешнее время у Фицо могут проявиться проблемы психологического характера в связи с приближением годовщины покушения на него, которое произошло 15 мая прошлого года.
«Может быть проблема с тем, что он начинает немного больше осознавать, что вообще могло случиться», — заявил однопартиец премьера.
Покушение на 60-летнего Фицо было совершено в городе Гандлова. В него попали три пули, политик перенес несколько операций. Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула, который не разделяет политику властей.
Портал напоминает, что Фицо на этой неделе отменил все запланированные мероприятия, в частности, в честь 1 мая. Tvnoviny связал это с проблемами со здоровьем у политика.
Фицо — один из двух европейских политиков, которых ожидают на праздновании Дня Победы. Второй — сербский президент Александр Вучич — 3 мая пожаловался на плохое самочувствие.
55-летнему лидеру Сербии стало плохо во время визита во Флориду. Политик проконсультировался с врачами и решил поехать в Белград. Его госпитализировали в местную Военно-медицинскую академию (ВМА). Позднее его отпустили из медучреждения.
Врач-кардиолог Драган Динчич из ВМА сообщил, что в США президент «ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке», были выявлены проблемы с давлением, и американские врачи провели терапию. Доктор добавил, что подобное случилось с Вучичем не впервые, проблемы с давлением у него уже около десяти лет.
В ЕС угрожали последствиями для тех европейских политиков, которые решат посетить Москву. Вучич говорил, что не будет менять свои планы. Фицо же отмечал, что выступавшая с предупреждениями из-за поездок глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не может «указывать» ему.