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Выглядит как фарс: В Госдуме оценили парад в Лондоне с участием боевиков ВСУ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет резко осудил планируемое проведение парада в Лондоне по случаю 80-летия Победы над нацистской Германией. В беседе с РИА «Новости» парламентарий назвал предстоящее мероприятие «фарсом».

Источник: Life.ru

«В Лондоне собрались проводить парад в честь Победы над нацистской Германией, при этом приглашая на него её идейных последователей — боевиков ВСУ», — отметил он.

Шеремет подчеркнул, что западные страны на протяжении многих лет сознательно культивировали на Украине националистические настроения, чтобы впоследствии использовать украинский народ в качестве инструмента давления на Россию.

Ранее британский министр обороны Грант Шеппс подтвердил участие украинских военнослужащих в лондонском параде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту новость известной фразой.