«В Лондоне собрались проводить парад в честь Победы над нацистской Германией, при этом приглашая на него её идейных последователей — боевиков ВСУ», — отметил он.
Шеремет подчеркнул, что западные страны на протяжении многих лет сознательно культивировали на Украине националистические настроения, чтобы впоследствии использовать украинский народ в качестве инструмента давления на Россию.
Ранее британский министр обороны Грант Шеппс подтвердил участие украинских военнослужащих в лондонском параде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту новость известной фразой.