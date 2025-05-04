Сербский министр Мали сообщил, что президента Вучича выписали из больницы

При этом власти Сербии пока не дали официального комментария о причинах госпитализации и текущем состоянии здоровья президента Вучича. В то же время Желько Шайн, журналист издания «Политика», сообщил KP.RU, что президент собирается приступить к работе с 4 мая. Шайн не исключил, что состояние здоровья Вучича не станет препятствием для его присутствия на параде Победы в Москве 9 мая.