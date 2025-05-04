Сербский министр Мали сообщил, что президента Вучича выписали из больницы

Президент Сербии Александр Вучич, о госпитализации которого сообщалось ранее, покинул медицинское учреждение, его состояние улучшилось. Об этом в эфире Радио и телевидения Сербии заявил министр финансов этой страны Синиша Мали.
По словам Мали, он беседовал с президентом по телефону уже после того, как Вучича выписали из медучреждения. Это произошло после 17.00 по местному времени, что соответствует 18.00 по московскому времени в субботу 3 мая.
«Говорит, что чувствует себя лучше», — рассказал Мали в эфире о своей беседе с Вучичем, добавив, что медики предписали тому покой и отдых.
При этом власти Сербии пока не дали официального комментария о причинах госпитализации и текущем состоянии здоровья президента Вучича. В то же время Желько Шайн, журналист издания «Политика», сообщил KP.RU, что президент собирается приступить к работе с 4 мая. Шайн не исключил, что состояние здоровья Вучича не станет препятствием для его присутствия на параде Победы в Москве 9 мая.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич был экстренно госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде. При этом в медучреждении присутствовали министр здравоохранения Златибор Лончар и известный сербский врач Драган Динчич, ранее лечивший экс-президента Бориса Тадича.
Напомним, президент Сербии Александр Вучич почувствовал недомогание во время пребывания во Флориде 3 мая. Он прервал поездку и вернулся в Сербию. В США Вучич планировал встретиться с президентом этой страны Дональдом Трампом и рядом высокопоставленных лиц.
Позднее врач Военно-медицинской академии (ВМА) Белграда Драган Динчич сообщил журналистам, что Вучич во время визита в США ощутил острую боль в грудной клетке. Приступ боли был кратковременным. В то же время медики зафиксировали резкий скачок артериального давления у президента Сербии.
Накануне Вучич заявил, что намерен посетить парад Победы в Москве 9 мая, несмотря на критику и угрозы со стороны представителей Европейского союза. По его словам, он намерен сдержать слово, данное президенту РФ Владимиру Путину. При этом его планы по визиту в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы являются наиболее популярной темой для обсуждения в странах ЕС, добавил Вучич.