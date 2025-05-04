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Президент Кубы приедет в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы

Президент Кубы Диас-Канель заявил, что отправляется в Россию на юбилей Великой Победы.

Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес примет участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы, которые пройдут в Москве. Об этом Бермудес заявил в воскресенье, 4 мая.

Об этом кубинский лидер написал в социальной сети Х.

«Куба будет присутствовать на Красной площади 9 мая. Это честь», — написал Мигель Диас-Канель.

Напомним, в 2024 году президент Кубы также принимал участие в торжествах 9 Мая, кроме того, он встречался с российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен посетить парад Победы в Москве 9 мая, несмотря на критику и угрозы со стороны представителей Европейского союза. По его словам, он намерен сдержать слово, данное президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее президенты России, Белоруссии, Азербайджана и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон договорились встретиться в Москве 9 мая 2025 года.

Где посмотреть Парад Победы в Москве, читайте здесь на KP.RU.