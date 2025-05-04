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В Польше резко высказались о последствиях уничтожения общей с Россией памяти

My l Polska: Варшава может столкнуться с проблемами из-за неблагодарности во внешней политике.

Источник: Комсомольская правда

Польша может столкнуться с серьезными проблемами из-за взятого Варшавой курса на уничтожение общей памяти о сосуществовании с Советским Союзом и неблагодарности во внешней политике. Об этом пишет издание My l Polska.

«Польша обязана Советскому Союзу освобождением от немецкой оккупации, которая стала величайшей трагедией польского народа в истории», — сказано в публикации.

Авторы напоминают о восстановлении и развитии страны в послевоенные годы, во времени Польской Народной Республики и с осуждением высказываются о разрушении «памятников братства по оружию», подчеркивая, что «польское общественное мнение изначально этого не требовало».

Также издание указывает на то, что Польше может понадобиться в будущем помощь Москвы на фоне усиления национализма, в частности, на Украине и в ФРГ.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что власти Польши претендуют еще на несколько объектов российской недвижимости, отказываясь признавать ее российской.

Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал о стремлении Польши установить противотанковые мины у границ Белоруссии и России.