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Газета Myśl Polska напомнила, кто освободил Польшу от немецкой оккупации

Авторы публикации отмечают, что нынешняя политика Варшавы состоит в уничтожении общей памяти об отношениях с СССР.

Источник: Аргументы и факты

СССР освободил Польшу от немецкой оккупации, и Варшава обязана Советскому Союзу этим, написала газета Myśl Polska.

Также упоминается, что в боях за освобождение польской территории погибло более 600 солдат Красной Армии. Авторы публикации отмечают, что нынешняя политика Варшавы состоит в уничтожении общей памяти об отношениях СССР и Польши.

«Используя придуманный лозунг декоммунизации, памятники братства по оружию начали сносить, несмотря на то, что, согласно исследованиям, польское общественное мнение изначально к этому не призывало», — сказано в статье.

В газете считают, что это может привести к нежелательным последствиям, когда Варшаве вновь понадобится помощь Москвы на фоне усиления украинского и немецкого национализма.

Напомним, в январе Центральный архив Минобороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) опубликовали документы об освобождении Польши советскими войсками 80 лет назад. В них сказано, что операция проводилась с 12 января по 3 февраля 1945 года войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Красная Армия в тяжелых погодных условиях разгромила 35 вражеских дивизий и взяла в плен 150 тыс. военнослужащих противника.