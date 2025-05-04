Газета Myśl Polska напомнила, кто освободил Польшу от немецкой оккупации

Напомним, в январе Центральный архив Минобороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) опубликовали документы об освобождении Польши советскими войсками 80 лет назад. В них сказано, что операция проводилась с 12 января по 3 февраля 1945 года войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Красная Армия в тяжелых погодных условиях разгромила 35 вражеских дивизий и взяла в плен 150 тыс. военнослужащих противника.