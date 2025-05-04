СССР освободил Польшу от немецкой оккупации, и Варшава обязана Советскому Союзу этим, написала газета Myśl Polska.
Также упоминается, что в боях за освобождение польской территории погибло более 600 солдат Красной Армии. Авторы публикации отмечают, что нынешняя политика Варшавы состоит в уничтожении общей памяти об отношениях СССР и Польши.
«Используя придуманный лозунг декоммунизации, памятники братства по оружию начали сносить, несмотря на то, что, согласно исследованиям, польское общественное мнение изначально к этому не призывало», — сказано в статье.
В газете считают, что это может привести к нежелательным последствиям, когда Варшаве вновь понадобится помощь Москвы на фоне усиления украинского и немецкого национализма.
Напомним, в январе Центральный архив Минобороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) опубликовали документы об освобождении Польши советскими войсками 80 лет назад. В них сказано, что операция проводилась с 12 января по 3 февраля 1945 года войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Красная Армия в тяжелых погодных условиях разгромила 35 вражеских дивизий и взяла в плен 150 тыс. военнослужащих противника.