В Госдуме хотят упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников ОПК

Лантратова подчеркнула особую роль сотрудников ОПК в условиях специальной военной операции, отмечая их самоотверженную работу по обеспечению армии необходимым вооружением. Депутат считает, что государство должно усилить меры социальной поддержки для этих работников, учитывая их вклад в обеспечение обороноспособности страны.
Отдельно Лантратова обратила внимание на напряжённый график работы оборонных предприятий, где сотрудники трудятся в условиях повышенной нагрузки. По её мнению, упрощённый порядок присвоения ветеранского звания станет важной мерой признания их заслуг.
Ранее в Госдуме рассказали, каким категориям граждан повысили пенсию с 1 мая. Особое внимание в этом году уделено ветеранам ВОВ.