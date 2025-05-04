В Госдуме хотят упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников ОПК

Лантратова подчеркнула особую роль сотрудников ОПК в условиях специальной военной операции, отмечая их самоотверженную работу по обеспечению армии необходимым вооружением. Депутат считает, что государство должно усилить меры социальной поддержки для этих работников, учитывая их вклад в обеспечение обороноспособности страны.